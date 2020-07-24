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وزير الحج والعمرة: المحددات الصحية هي الأساس في اختيار الحجيج .. ولا استثناءات في حج هذا العام

وزير الحج والعمرة: المحددات الصحية هي الأساس في اختيار الحجيج .. ولا استثناءات في حج هذا العام

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد اللغبي “

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وزير الحج والعمرة: المحددات الصحية هي الأساس في اختيار الحجيج .. ولا استثناءات في حج هذا العام

وزير الحج والعمرة: المحددات الصحية هي الأساس في اختيار الحجيج .. ولا استثناءات في حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=887654
المناطق - الرياض

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن “المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولا استثناءات لأحد في موسم حج 1441ه”.
وأضاف أن هناك دعمًا كبيرًا من القيادة الرشيدة في موسم حج 1441هـ، مؤكدًا أن عملية الاختيار تمت بشفافية تامة، مع مراعاة دقيقة للمحددات الصحية، وأهمها حصول الحاج على شهادة PCR صحية معتمدة تثبت خلوه من مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وقال معالي وزير الحج والعمرة :” لن يؤدي فريضة الحج هذا العام أي مسؤول حكومي أو مشارك في خدمة الحجاج”، مشيرًا إلى أن الأهم في هذا الموسم هو ضمان سلامة ضيوف الرحمن، والكوادر العاملة في خدمة الحجيج، موضحًا بأن تنظيم الحج يسير وفق خطة إستراتيجية تنفيذية وبروتوكولات صحية مُشددة.
وأفاد معاليه أن الحكومة السعودية اتخذت قراراها بشأن تنظيم حج 1441هـ، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس، وهو ما حظي بتأييد عربي وإسلامي ودولي واسع على الإجراءات التي اتخذتها المملكة حيال موسم “الحج الاستثنائي”.
وفي سياق متصل أشار وزير الحج والعمرة، إلى أن السعودية أبلغت منذ بدء جائحة كورونا – مارس الماضي- جميع الدول المعنية بالتريث في ترتيب أعمالها المرتبطة بحج بيت الله الحرام، وبناءً عليه دُرست الآلية المناسبة لتأدية الفريضة، لضمان سلامة ضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجيج من الإصابة بعدوى الفيروس.

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