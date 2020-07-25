احدث الأخبار

“إنزيم التمويه”.. علماء يكشفون “حيلة” كورونا للتسلل إلى جسم الإنسان
أبرز المواد
 الحج والعمرة: تنسيق كامل مع وزارتي الصحة والداخلية لتطبيق البروتوكولات الصحية والأمنية خلال الحج
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع بدعمٍ من بيانات اقتصادية إيجابية
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة: المحددات الصحية هي الأساس في اختيار الحجيج .. ولا استثناءات في حج هذا العام
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد اللغبي “
منطقة جازان
 أمطار متفرقة على محافظات منطقة مكة
منطقة مكة المكرمة
 وصول أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام إلى جدة قادمين من القصيم
أبرز المواد
 شربا مجموعة العشرين يناقشون حماية الأرواح وسبل العيش واستعادة النمو الاقتصادي والتعافي بشكل أقوى
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستهدف اجتماعاً لقيادات حوثية شرق صنعاء
أبرز المواد
 وزير الداخلية الكويتي يأمر بإعادة رجل أمن ضمن الوفد المرافق لأمير‬ الكويت
أبرز المواد
 سقوط صواريخ على قاعدة للتحالف الدولي جنوب بغداد.. ولا إصابات
أبرز المواد
 مسؤول لبناني يكتشف إصابته بكورونا خلال مأدبة الوزير الفرنسي
أبرز المواد
“إنزيم التمويه”.. علماء يكشفون “حيلة” كورونا للتسلل إلى جسم الإنسان

“إنزيم التمويه”.. علماء يكشفون “حيلة” كورونا للتسلل إلى جسم الإنسان

أبرز المواد
الحج والعمرة: تنسيق كامل مع وزارتي الصحة والداخلية لتطبيق البروتوكولات الصحية والأمنية خلال الحج

الحج والعمرة: تنسيق كامل مع وزارتي الصحة والداخلية لتطبيق البروتوكولات الصحية والأمنية خلال الحج

أبرز المواد
أسعار النفط ترتفع بدعمٍ من بيانات اقتصادية إيجابية

أسعار النفط ترتفع بدعمٍ من بيانات اقتصادية إيجابية

أبرز المواد
وزير الحج والعمرة: المحددات الصحية هي الأساس في اختيار الحجيج .. ولا استثناءات في حج هذا العام

وزير الحج والعمرة: المحددات الصحية هي الأساس في اختيار الحجيج .. ولا استثناءات في حج هذا العام

أبرز المواد

“إنزيم التمويه”.. علماء يكشفون “حيلة” كورونا للتسلل إلى جسم الإنسان

“إنزيم التمويه”.. علماء يكشفون “حيلة” كورونا للتسلل إلى جسم الإنسان
http://almnatiq.net/?p=887661
المناطق - الرياض

قال علماء أميركيون، مؤخرا، أنهم اكتشفوا “الإنزيم” الذي يستغله فيروس كورونا المستجد حتى يتسلل إلى جسم الإنسان ويصيبه بمرض “كوفيد 19”.

وبحسب موقع “سكاي نيوز”، فإن الفيروس يحتاج إلى الاحتيال على الجهاز المناعي لدى الإنسان حتى يتمكن من الوصول إلى الخلايا.

ويشرح الباحثون أن الموظف مثلا يحتاج إلى الإدلاء ببطاقة، أو رمز تعريفي حتى يدخل مقر العمل، وهذه المراحل المعقدة شبيهة بما يجتازه الفيروس من عقبات قبل الوصول إلى الخلايا.

وتمكن العلماء من تحديد بنية إنزيم يعرف في الوسط العلمي بـ”nsp16″، ويجري استخدامه عادة من قبل فيروس كورونا المستجد لأجل خداع الجهاز المناعي والوصول إلى الخلايا المضيفة.

وحين يتمكن الفيروس من إحداث هذا الاختراق، عن طريق “إنزيم التمويه”، يصبح قادرا على التكاثر في الجسم.

تبعا لذلك، فإن فهم الطريقة التي يعمل بها الإنزيم من شأنه أن يساعد على تطوير علاج ضد مرض “كوفيد 19” الذي أصاب ملايين الأشخاص في العالم منذ ظهوره في الصين، أواخر العام الماضي.

وربما يلجأ الباحثون، مستقبلا، إلى تقنيات تفرضُ قيودا على الإنزيم في جسم الإنسان، وهذه الخطوة ستعرقل وصول الفيروس إلى الخلايا.

ويجري استخدام هذا الإنزيم في العادة لأجل إدخال تعديل على “الحمض النووي الريبوزي” أو ما يعرف اختصارا بـ”RNA cap”؛ وهو عبارة عن توقيع يبعث إشارات إلى الخلايا بشأن البروتينات التي يتعين إنتاجها، لأنها الأصح والأنسب.

وأوضح الباحث يوغيش غوبتا، وهو الأكاديمي المشرف على الدراسة، في مجلة “نيتشر كويمينيكايشنز”، أن هذه العملية التفاعلية تشهدُ خداعا وتمويها.

وأوضح غوبتا أنه بسبب هذا التعديل، صار إرسال الفيروس في الحمض النووي الريبوزي، بمثابة جزء من الشيفرة الخاصة بالخلية، أي لا يجري التعامل معه بمثابة عنصر دخيل.

وبفضل الدراسة التي أشرف عليها يوغيش، تم اكتشاف بنية ثلاثية الأبعاد للإنزيم المسؤول عن مرض “كوفيد 19″، وكيف يؤدي يستغل هذا الأمر لأجل التكاثر.

ويؤكد الباحث روبرت هروماس، أن التصدي لهذا الإنزيم من شأنه أن يساعد على التصدي لفيروس كورونا المستجد واسمه العلمي “سارس كوف 2”.

ووصف هروماس هذا الاكتشاف الطبي بالتقدم البارز في فهم فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 637 ألف شخص في العالم حتى اليوم.

روابط ذات صلة

الحج والعمرة: تنسيق كامل مع وزارتي الصحة والداخلية لتطبيق البروتوكولات الصحية والأمنية خلال الحج

الحج والعمرة: تنسيق كامل مع وزارتي الصحة والداخلية لتطبيق البروتوكولات الصحية والأمنية خلال الحج
أسعار النفط ترتفع بدعمٍ من بيانات اقتصادية إيجابية

أسعار النفط ترتفع بدعمٍ من بيانات اقتصادية إيجابية
وزير الحج والعمرة: المحددات الصحية هي الأساس في اختيار الحجيج .. ولا استثناءات في حج هذا العام

وزير الحج والعمرة: المحددات الصحية هي الأساس في اختيار الحجيج .. ولا استثناءات في حج هذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*