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13.26 مليار ريال تداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة في الربع الثاني

13.26 مليار ريال تداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة في الربع الثاني
http://almnatiq.net/?p=887665
المناطق - الرياض

بلغت قيمة التداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، نحو 13.26 مليار ريال.
ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن عدد الشركات ذات الخسائر المتراكمة، التي تم التداول عليها خلال الربع الثاني 16 شركة من أصل 18 شركة، حيث توجد شركتان موقوفتان عن التداول.
وشمل الرصد تداولات الشركات الخاسرة، التي أنهت فترة الربع الأول ولم تنته من خفض خسائرها المتراكمة دون 20 في المائة، في حين لم تشمل الشركات الجديدة التي دخلت قائمة الخسائر المتراكمة بعد هذا التاريخ.
وشكلت قيمة تداولات أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة نحو 2.4 في المائة من إجمالي قيم تداولات السوق خلال الفترة نفسها البالغة 552.28 مليار ريال، في حين شكلت أحجام التداول نحو 6.7 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق.
وسجلت التداولات على بعض هذه الأسهم ارتفاعا تاريخيا، مقارنة بالأعوام السابقة لها، فيما لا تزال تلك الشركات تعمل على تعديل وضعها المالي، ومن أبرز حلولها خفض أو رفع رؤوس أموالها.

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