إلزام مقاول بإعادة سفلتة طريق وتحميله التكاليف

المناطق - المدينة المنورة

ألزمت أمانة المدينة المنورة، أحد مقاولي مشاريع السفلتة بمنطقة العزيزية، بكشط وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة للطريق، والذي نفذه أخيراً، وتحميله التكاليف المالية لأعمال إعادة السفلتة، بعد ظهور ملاحظات فنية بالطريق أكدتها اختبارات الجودة.

وكشفت الأمانة أنها ألزمت المقاول بكشط أجزاء من طريق الربيع الأنصاري بمنطقة العزيزية الذي يبلغ طوله 1350 مترا، ويراوح عرض الكشط ما بين 8 أمتار إلى 14 مترا، وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وأكدت أمانة المنطقة أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرصها على تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع الخدمية، وأهمية تحقيق الجودة المطلوبة في جميع المشاريع المنفذة.