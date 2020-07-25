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بمليار ريال.. المالية تعلن إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحلية

بمليار ريال.. المالية تعلن إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحلية
http://almnatiq.net/?p=887676
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1,000 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة7,001 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025ميلادي، أما الشريحة الثانية تبلغ 547.8 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

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