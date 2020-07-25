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قريبا.. استخدام “واتساب” على 4 أجهزة في وقت واحد

قريبا.. استخدام “واتساب” على 4 أجهزة في وقت واحد
http://almnatiq.net/?p=887677

ميزة في تطبيق التراسل الشهير «واتساب» مازالت قيد التطوير، قد تكون مهمة وفريدة لدى الكثير من مستخدمي التطبيق، إذ يستعد القائمون على تطويره لإطلاقها، ولكن لم يتم حتى الآن إعلان موعد ذلك.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، كشف موقع «WABetaInfo» أن الميزة الجديدة ستتيح لمستخدمي تطبيق «واتساب» استخدام عدد من الأجهزة لنفس الحساب، إذ ستمكن هذه الميزة من استخدام الحساب على 4 أجهزة مختلفة في وقت واحد.

وأضاف الموقع، أن هذه الميزة ما زالت قيد التطوير، وعندما ستصبح جاهزة سيكون هناك شعار إمكانية استخدام الحساب على أجهزة أخرى.

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