قريبا.. استخدام “واتساب” على 4 أجهزة في وقت واحد

ميزة في تطبيق التراسل الشهير «واتساب» مازالت قيد التطوير، قد تكون مهمة وفريدة لدى الكثير من مستخدمي التطبيق، إذ يستعد القائمون على تطويره لإطلاقها، ولكن لم يتم حتى الآن إعلان موعد ذلك.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، كشف موقع «WABetaInfo» أن الميزة الجديدة ستتيح لمستخدمي تطبيق «واتساب» استخدام عدد من الأجهزة لنفس الحساب، إذ ستمكن هذه الميزة من استخدام الحساب على 4 أجهزة مختلفة في وقت واحد.

وأضاف الموقع، أن هذه الميزة ما زالت قيد التطوير، وعندما ستصبح جاهزة سيكون هناك شعار إمكانية استخدام الحساب على أجهزة أخرى.