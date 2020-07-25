“الأمن السيبراني”: وجود ثغرات خطيرة في “Adobe” .. وعلى الجميع التحديث

المناطق - الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم تحذيرا عالي الخطورة عن وجود عدة ثغرات في برامج “ادوبي”.

وأوضح المركز أن البرامج هي Adobe Bridge و Photoshop 2019 و Photoshop 2020 و Adobe Prelude و Adobe Reader Mobile.

وقال المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات عبر تنفيذ الهجمات التالية : تنفيذ برمجيات خبيثة والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة. موضحا أن Adobe أصدرت عددا من التحديثات لمعالجة هذه الثغرات عبر الروابط التالية : (1) و (2) و (3) و (4).