سوريا: هجوم إسرائيلي على 3 مواقع في القنيطرة

المناطق - الرياض

ذكرت وكالة الأنباء السورية” سانا”، الجمعة، نقلا عن مصدر عسكري أن طائرات هليكوبتر إسرائيلية استهدفت 3 مواقع في القنيطرة بجنوب غرب سوريا بصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراش.

وأعلنت إسرائيل أنها ضربت أهدافا عسكرية في الجنوب السوري ردا على إطلاق نار من سوريا في وقت سابق من اليوم نفسه.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “أغارت مروحيات حربية قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك ردًا على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم”.

وأضاف “خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية”.

وشنت إسرائيل عشرات الضربات خلال الشهور القليلة الماضية، على ما يشتبه بأنها أهداف إيرانية منتشرة في أنحاء سوريا.