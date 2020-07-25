صحة عسير تعلن عن ١٣٠ مركز صحي مناوب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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حددت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة عسير المراكز الصحية المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ في المراكز الصحية التابعة لها .

وأكد سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري ؛ على كافة مدراء القطاعات بضرورة وجود مرابطين من إدارات القطاعات للإشراف والمتابعة على أعمال المراكز الصحية لتقديم خدمات صحية مميزة و شاملة لخدمة المستفيدين ، وضمان سير العمل بالجودة المطلوبة .

وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة عسير الدكتور خالد الموسى ، أن عدد المراكز الصحية المرابطة خلال الإجازة وصل إلى ١٣٠ مركز صحي.

و أضاف ، بأن هذه المراكز موزعة على قطاعات مدن ومحافظات منطقة عسير حيث يعمل بقطاع أبها ١٣ مركز ، وخميس مشيط ٦ مراكز ، وظهران الجنوب ٥ مراكز ، وبللحمر.