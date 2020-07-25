حددت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة عسير المراكز الصحية المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ في المراكز الصحية التابعة لها .
وأكد سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري ؛ على كافة مدراء القطاعات بضرورة وجود مرابطين من إدارات القطاعات للإشراف والمتابعة على أعمال المراكز الصحية لتقديم خدمات صحية مميزة و شاملة لخدمة المستفيدين ، وضمان سير العمل بالجودة المطلوبة .
وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة عسير الدكتور خالد الموسى ، أن عدد المراكز الصحية المرابطة خلال الإجازة وصل إلى ١٣٠ مركز صحي.
و أضاف ، بأن هذه المراكز موزعة على قطاعات مدن ومحافظات منطقة عسير حيث يعمل بقطاع أبها ١٣ مركز ، وخميس مشيط ٦ مراكز ، وظهران الجنوب ٥ مراكز ، وبللحمر.
صحة عسير تعلن عن ١٣٠ مركز صحي مناوب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
حددت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة عسير المراكز الصحية المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ في المراكز الصحية التابعة لها .
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