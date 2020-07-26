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دراسة: الكلاب تستطيع اكتشاف الإصابة بعدوى كورونا

دراسة: الكلاب تستطيع اكتشاف الإصابة بعدوى كورونا
http://almnatiq.net/?p=887703
المناطق - الرياض

أثبتت دراسة علمية في ألمانيا أن الكلاب المدربة يمكنها أن تكتشف الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بصورة مؤثقة ومؤكدة.
وبحسب “الألمانية” قالت مؤسسة المعهد العالي للطب البيطري في هانوفر بغرب ألمانيا، اليوم: “يجب تدريب هذه الكلاب لمدة أسبوع لتتمكن من التفريق بين المصابين بمرض سارس-كوف 2، وغير المصابين به”.
وأضافت المؤسسة: “يمكن استخدام هذه الطريقة كخطوة تكميلية في فحص العدوى بالأماكن العامة مثل المطارات والملتقيات الرياضية، والتفتيش على الحدود، والتجمعات الكبرى للحد من انتشار الفيروس بصورة أكبر”.
واختبر فريق البحث بقيادة هولجر أندرياس فولك، من المعهد العالي للطب البيطري في هانوفر، قدرات ثمانية كلاب مدربة موجودة بمدرسة الجيش الألماني “بوندسفير” في أولمن بولاية راينلاند بفالتس.
ويضم الفريق متخصصين من المعهد الطبي العالي بهانوفر والمستشفى الجامعي هامبورج-إبندورف.
وقال الفريق الذي نشر بحثه في مجلة “بي إم سي” للأمراض المعدية إن الكلاب تمكنت بعد تدريب استمر أسبوعا من الكشف بصورة سليمة تماما عبر تشمم اللعاب والنفس عن 94 % من المصابين في تجارب شملت 1012 شخصا.
وتم توزيع العينات عشوائيا، ولم يكن مدربو الكلاب ولا الباحثون يعلمون شيئا عن المصابين بالعدوى أو غير المصابين ضمن المشاركين.
وتعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارينباور زيارة مركز التدريب التابع للجيش “بوندسفير” في أولمن غدا الجمعة.

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