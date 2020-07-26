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تقنيات الشحن السريع للهواتف الذكية تبلغ ذروتها لتصل إلى «125 واط»

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تقنيات الشحن السريع للهواتف الذكية تبلغ ذروتها لتصل إلى «125 واط»

تقنيات الشحن السريع للهواتف الذكية تبلغ ذروتها لتصل إلى «125 واط»
http://almnatiq.net/?p=887706
المناطق - الرياض

يشكل التقدم في تقنية الشحن السريع أمرا فارقا وميزة تنافسية بين مصنعي الهواتف الذكية، ما سيغير قواعد المنافسة في المستقبل القريب، حيث سيدفع شركات الهواتف إلى تقديم أجهزتها بشواحن أسرع، الأمر الذي يمكن أن يكون خيارا مفيدا لكثير من المستهلكين الذين يبحثون عن حلول للشحن السريع لهواتفهم في الصباح قبل الخروج إلى العمل مباشرة.
فقد أعلنت شركة أوبو أربعة ملحقات متقدمة هذا المجال تشمل تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 125 واط، وشاحن AirVOOC اللاسلكي فائق السرعة بقدرة 65 واط، وشاحن SuperVOOC صغير الحجم بقدرة 50 واط، والشاحن فائق السرعة صغير الحجم بقدرة 110 واط.
وتمكن التقنيات الجديدة من تقنية سرعة أكبر في عملية الشحن والمخصصة لهواتف الجيل الخامس والقادرة على شحن الهاتف بشكل كامل خلال 20 دقيقة فقط، حيث تأتي تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 125 واط الجديدة من “أوبو” بقدرتها على شحن بطارية بسعة أربعة آلاف مللي أمبير / ساعة من الصفر إلى 41 في المائة خلال خمس دقائق، وإلى 100 في المائة خلال 20 دقيقة فقط عند استخدام أعلى معدل للشحن، وإلى جانب ذلك، تم تعزيز الشاحن الجديد بتقنيات ومستويات أمان متعددة، وذلك من خلال عشرة حساسات حرارية إضافية تعمل على مراقبة حالة الشحن وضمان أعلى مستويات الأمان.

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