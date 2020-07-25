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وزير الإعلام اليمني: سياسات النظام القطري تجاه اليمن تزيد من الانقلاب الحوثي

وزير الإعلام اليمني: سياسات النظام القطري تجاه اليمن تزيد من الانقلاب الحوثي
http://almnatiq.net/?p=887708
المناطق_وكالات

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني،  سياسات النظام القطري تجاه الأزمة اليمنية، مؤكد أنها أصبحت تتماشى مع أجندة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعوم من إيران

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر ، إن تلك السياسات القطرية، تسبب ضررًا كبيرًا بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني الذي يعانى الويلات ولا يزال وقدم تضحيات كبيرة وضحى بخيرة أبنائه في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والدفاع عن الجمهورية والهوية والكرامة

ولفت الوزير اليمني، إلى أن النظام القطري اتجه لإنشاء قنوات فضائية ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية، وتفكيك الجبهة الوطنية، وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية

وأشار الإرياني إلى أن هذه الوسائل الإعلامية، لم تختلف في مضمون خطابها السياسي والإعلامي عن قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي، والتي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وإيران

اتهامات الوزير اليمني جاءت بعد أيام من اتهامات رسمية صادرة عن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، التي اتهم فيها الدوحة بشكل صريح وللمرة الأولى، بالتورط في دعم الفوضى ببلاده، وذلك بدعم مليشيا الحوثي الانقلابية بالمال والسلاح والإعلام منذ وقت مبكر

كما اتهم رئيس الحكومة اليمنية أيضا، قطر بالسعي لإضعاف الحكومة الشرعية وإفشال جهود استعادة الدولة وخلق بؤر توتر في بعض المحافظات، وتمويل وإطلاق حملات تشويش داخل اليمن كجزء من سياسات التخريب

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