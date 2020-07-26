8.4 مليار ريال أرباح 29 شركة مدرجة في الربع الثاني .. وثبات السوق رغم التذبذب

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http://almnatiq.net/?p=887714
المناطق - الرياض

استقرت الأسهم السعودية عند 7426 نقطة، فاقدة نقطة واحدة فقط، كما أستقر مؤشر “إم تي 30” الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عند 1011 نقطة فاقدا أقل من نقطة. وحافظت السوق على مدى تذبذب يومي عند 0.3 في المائة كما كانت في الجلسة السابقة، لتظهر سيطرة الحيرة لدى المتعاملين وعدم اتخاذ السوق اتجاها واضحا، ويأتي ذلك قبل الأسبوع الأخير للسوق قبل إجازة عيد الأضحى.
وبحسب “الاقتصادية” تترقب السوق النتائج المالية للربع الثاني، التي ستظهر أثر تداعيات كورونا في ربحية الشركات، ومع ارتفاع مكررات الربحية يبدو أن السوق تتوقع تحسن الأرباح خلال الفترة المقبلة، ما يجعل الضغط أكبر على الشركات لتحقيق نتائج يتطلع اليها المتعاملون.
وحتى الآن أفصحت 29 شركة عن نتائجها المالية، ارتفعت 15 شركة منها مقابل تراجع 11 شركة، وتسجيل ثلاث شركات خسائر، بينما بلغت الأرباح المجمعة 8.3 مليار ريال متراجعة بنحو 1 في المائة.
من الناحية الفنية، تواجه السوق مقاومة عند مستويات 7450 نقطة، بينما الدعم عند 7370 نقطة.

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