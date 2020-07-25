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الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية دفاع تتضمن عقوبات على “السيل الشمالي-2”

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الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية دفاع تتضمن عقوبات على “السيل الشمالي-2”

الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية دفاع تتضمن عقوبات على “السيل الشمالي-2”
http://almnatiq.net/?p=887724
المناطق_وكالات

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مسودة ميزانية الدفاع الأمريكية للعام القادم، التي تتضمن عقوبات إضافية على مشروع “السيل الشمالي-2″، الهادف لمد أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا

ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام الأمريكية فقد وافق من مجلس الشيوخ بـ 86 سيناتورا مقابل معارضة 14

ويقوم مجلسي الشيوخ والنواب بإعداد مسودات لميزانية الدفاع، وثم تقوم لجنة بإعداد نسخة نهائية لميزانية الدفاع، وبعد ذلك يصوت الكونغرس بأكمله على النسخة الأخيرة، ومن ثم تحول إلى الرئيس الأمريكي ليوقع عليها

وتلقى مسألة فرض الولايات المتحدة عقوبات على هذا المشروع الروسي معارضة من أوروبا، وخاصة من ألمانيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية، معارضته لفرض الولايات المتحدة عقوبات ضد مشروع “السيل الشمالي-2″، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية

من جهتها ترى روسيا أن العقوبات الأمريكية ليست إلا أداة غير عادلة للمنافسة، إذ أن واشنطن تسعى لبيع غازها المسال لأوروبا، لكنها تلقى منافسة قوية من الغاز الروسي، الذي يتمتع بمزايا تنافسية عالية

ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا

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