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تجمعات الأمطار تحتجز 30 مركبة.. 14 منها تقل ركابًا في الطائف

تجمعات الأمطار تحتجز 30 مركبة.. 14 منها تقل ركابًا في الطائف
http://almnatiq.net/?p=887726
المناطق_الطائف

شهد عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة تدفقت على إثرها السيول في عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإدارات العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والطائف وميسان واضم والجموم، استعدت منذ وقت مبكر لتنفيذ الخطط الخاصة بالأمطار بنشر دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي، والتمركز في المحاور الرئيسية.

وشهدت محافظة الطائف أمطارًا غزيرة من بعد ظهر الجمعة حتى وقت متأخر من الليل، وتم رصد عدد من نقاط تجمع المياه بمنسوب عالٍ في الطرق الرئيسية والأنفاق وبعض أحياء المحافظة، إلى جانب وصول ٣٠ بلاغًا؛ بشأن احتجاز مركبات تمت مباشرتها، واتضح وجود ١٤ مركبة بها ركاب تم إخراجهم بصحة جيدة و١٦ مركبة دون احتجاز بشري، فضلًا عن إغلاق طريق الكر بسبب الأمطار، إضافة إلى جريان السيول بالأودية والشعاب بالمحافظة.

وتم تفعيل غرفة عمليات الطوارئ لتنفيذ خطة الأمطار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة؛ لمباشرة أعمالهم كلٌ حسب اختصاصه، ولم تسجل إصابات أو وفيات.

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