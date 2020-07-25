العثور على طيار الطائف المفقود متوفيًّا بجبال نعمان

العثور على طيار الطائف المفقود متوفيًّا بجبال نعمان

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العثور على طيار الطائف المفقود متوفيًّا بجبال نعمان

العثور على طيار الطائف المفقود متوفيًّا بجبال نعمان
http://almnatiq.net/?p=887730

كشف عابد السويعدي صديق وقريب الطيَّار المفقود أمين السويعدي، الذي عثر عليه متوفيًّا -قبل قليل- في جبال نعمان بالطائف، عن تفاصيل تحديد موقعه والعثور عليه.

وقال قريب الطيَّار  إن السويعدي تم العثور عليه متوفيًّا في تمام الساعة الثالثة والربع فجرًا، بعد تحديد موقعه من خلال شريحة الجوَّال بمنطقة أسفل الكر بنعمان؛ حيث أوضح أحد المقيمين الباكستانيين للقائمين على عملية البحث أنه شاهده بتلك المنطقة، وبالفعل عثرت القبيلة عليه.

وأضاف: إن الطيَّار الراحل كان يمارس هواية الباراشوث منذ أكثر من خمس سنوات، وقد خرج في رحلته -عصر أمس الجمعة- من مرتفعات الهدا.

وكان أقارب الطيَّار مظلِّي أمين السويعدي، قد بدأوا رحلة البحث عنه، عقب خروجه دون عودة، فيما دشنوا هاشتاجًا بعنوان «طيار الطائف المفقود»، وطالبوا بتوسيع مشاركته على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ أملًا في التوصل إلى معلومة بشأنه.

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