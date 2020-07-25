إسرائيل تضرب أهدافاً في جنوب غربي سوريا

شنت مروحيات إسرائيلية غارات في وقت متأخر من يوم الجمعة على مواقع للجيش السوري في القنيطرة جنوب غربي سورية مما أسفر عن إصابة جنديين سوريين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال التليفزيون السوري، نقلا عن مصادر بالجيش إن مروحيات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في القنيطرة قبيل منتصف الليل (2100 بتوقيت جرينتش).

وأضاف التقرير أن الضربات تسببت أيضا في اشتعال النيران في عدة حقول بالمنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي نادرا ما يعلق على ضربات داخل سورية، في تغريدة على موقع تويتر “في وقت سابق يوم أمس الجمعة تم إطلاق قذائف من سورية صوب إسرائيل.

وتابع “وردا على ذلك، ضربت طائراتنا أهدافا عسكرية في جنوبي سورية ، تابعة للقوات المسلحة السورية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في التغريدة نحمل النظام السوري المسؤولية،وسنرد على أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية.