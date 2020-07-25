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إسرائيل تضرب أهدافاً في جنوب غربي سوريا

إسرائيل تضرب أهدافاً في جنوب غربي سوريا
http://almnatiq.net/?p=887732
المناطق_وكالات

شنت مروحيات إسرائيلية غارات في وقت متأخر من يوم الجمعة على مواقع للجيش السوري في القنيطرة جنوب غربي سورية مما أسفر عن إصابة جنديين سوريين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال التليفزيون السوري، نقلا عن مصادر بالجيش إن مروحيات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في القنيطرة قبيل منتصف الليل (2100 بتوقيت جرينتش).

وأضاف التقرير أن الضربات تسببت أيضا في اشتعال النيران في عدة حقول بالمنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي نادرا ما يعلق على ضربات داخل سورية، في تغريدة على موقع تويتر “في وقت سابق يوم أمس الجمعة تم إطلاق قذائف من سورية صوب إسرائيل.

وتابع “وردا على ذلك، ضربت طائراتنا أهدافا عسكرية في جنوبي سورية ، تابعة للقوات المسلحة السورية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في التغريدة نحمل النظام السوري المسؤولية،وسنرد على أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية.

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