الأخضر الشاب يستعد للآسيوية بمناورة

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أجرى لاعبو المنتخب الوطني تحت 19 عامًا مناورة تدريبية على هامش المعسكر الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وهدفت المناورة التي أقيمت بين الفريقين الأبيض والأخضر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية للوقوف على مستويات اللاعبين، وما تم العمل عليه خلال فترة المعسكر الماضية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 3 – 0 سجلها ريان البلوشي (هدفين) ومحمد مران.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة «الثالثة» وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.