حكومة الوفاق تجامل إردوغان بـ3 مليارات دولار من أموال الليبيين

كشفت مصادر مطلعة تعمل في وزارة خارجية حكومة الوفاق في ليبيا، أنه “سيتم تعويض الشركات التركية التي تملك مشاريع متعثرة منذ عام 2011 بـ3 مليارات دولار أمريكي”.

وأضافت المصادر أن ملامح الاتفاق على التعويض باتت واضحة في لقاء جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والرئيس التركي طيب رجب أردوغان، على خلفية زيارة رئيس المجلس الرئاسي ووفد رفيع المستوى إلى انقرة من بينهم الصديق الكبير، وفقاً لما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن المشاريع التركية المعطلة في ليبيا تقدر قيمتها بـ16 مليار دولار، منها 400 -500 مليون دولار لمشروعات لم تنطلق بعد.