مدني جازان: استمرار تنبيهات الارصاد ويجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية

مدني جازان: استمرار تنبيهات الارصاد ويجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية

منطقة جازان
أوباما يحل ضيفاً على أول حلقة من “مدونة” زوجته

أوباما يحل ضيفاً على أول حلقة من “مدونة” زوجته

أبرز المواد
الصين تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا

الصين تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا

أبرز المواد
2-1.5% نسبة أطفال التوحد في المملكة

2-1.5% نسبة أطفال التوحد في المملكة

أبرز المواد

حكومة الوفاق تجامل إردوغان بـ3 مليارات دولار من أموال الليبيين

حكومة الوفاق تجامل إردوغان بـ3 مليارات دولار من أموال الليبيين
http://almnatiq.net/?p=887744
المناطق_وكالات

كشفت مصادر مطلعة تعمل في وزارة خارجية حكومة الوفاق في ليبيا، أنه “سيتم تعويض الشركات التركية التي تملك مشاريع متعثرة منذ عام 2011 بـ3 مليارات دولار أمريكي”.

وأضافت المصادر أن ملامح الاتفاق على التعويض باتت واضحة في لقاء جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والرئيس التركي طيب رجب أردوغان، على خلفية زيارة رئيس المجلس الرئاسي ووفد رفيع المستوى إلى انقرة من بينهم الصديق الكبير، وفقاً لما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن المشاريع التركية المعطلة في ليبيا تقدر قيمتها بـ16 مليار دولار، منها 400 -500 مليون دولار لمشروعات لم تنطلق بعد.

روابط ذات صلة

أوباما يحل ضيفاً على أول حلقة من “مدونة” زوجته

أوباما يحل ضيفاً على أول حلقة من “مدونة” زوجته
الصين تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا

الصين تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا
2-1.5% نسبة أطفال التوحد في المملكة

2-1.5% نسبة أطفال التوحد في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*