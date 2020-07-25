أوباما يحل ضيفاً على أول حلقة من “مدونة” زوجته

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يحل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ضيفا على الحلقة الأولى من المدونة الصوتية الجديدة (بودكاست) لزوجته ميشال على ما أعلنت السيدة الأمريكية الأولى السابقة في تغريدة قبل انطلاق البرنامج في 29 يوليو.

وسيتضمن “ذي ميشال اوباما بودكاست” في أول موسم له، سلسلة من اللقاءات بين الأمريكية الأولى سابقا وأقاربها ومقربين منها مع ضيف واحد في كل حلقة. ويبث البرنامج عبر “سبوتيفاي”.

وتنتج المدونة الصوتية هذه شركة “هاير غراوند” التي أسسها الزوجان أوباما العام 2018. وأبرمت “هاير غراوند” شراكات مع “سبوتيفاي” و “نتفليكس”.

وأوضحت ميشال أوباما في الإعلان الترويجي لمدونتها الصوتية “في الحلقة الأولى سأحاور شخصا أرجح أن تتعرفوا إلى صوته فورا”.

وسيتناول الزوجان جائحة كوفيد-19 والحركة الاحتجاجية على مقتل جورج فلويد على ما ذكر موقع مجلة “فراييتي” المتخصصة التي استمعت على جزء من الحلقة.

وكانت ميشال أوباما التي تتمتع بشعبية كبيرة، حققت نجاحا باهرا مع كتاب مذكراتها “بيكومينغ” الذي صدر في نوفمبر 2018 وبيعت أكثر من 11,5 مليون نسخة منه في العالم.

وترافق صدور الكتاب مع سلسلة من الندوات جمعت عشرات آلاف الأشخاص في دول عدة فضلا عن وثائقي بثته “نتفليكس” في مايو.