جامعة الجوف تنجز 428 اختباراً خلال الفصل الصيفي وتنهي تخريج 222 خريجاً وخريجة

المناطق_محمد الحسن

أنهت جامعة الجوف تنفيذ 428 اختباراً نهائياً إلكترونياً لطلاب وطالبات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1441هـ .

وأوضح القائم بأعمال عميد عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد د. ماجد الفياض أن إجمالي محاولات الطلبة الذين استكملوا الاختبار بنجاح بلغ (30926) منها (10594) محاولة للطلاب و(20332) محاولة للطالبات.

وأضاف د. الفياض أن العمادة تلقت ما يقارب (213) طلباً لتقديم الدعم الفني موزعة كالتالي: 95 طلباً من خلال نظام الدعم الفني، و46 طلباً من خلال الهاتف و19 طلباً عبر البريد الإلكتروني، إضافة إلى53 طلباً عبر تطبيقي التليجرام والواتساب.

من جانب آخر أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف تخريج طلاب وطالبات الفصل الصيفي من العام الجامعي 1441هـ البالغ عددهم (222) في مختلف التخصصات النظرية والعلمية منهم 74 طالبا و148 طالبة، ويمكن لجميع الخريجين والخريجات طباعة صورة طبق الأصل من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي من خلال البوابة الإلكترونية .