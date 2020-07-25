رئيس جامعة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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رفع رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة ومنسوباتها أصدق التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أيدهم الله، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وقال الدكتور الشايع:”هذا المشهد الذي تجلت فيه مشاهد الدعاء والرجاء بالشفاء ومظاهر الفرحة بالسلامة يؤكد مشاعر المحبة الصادقة وعمق العلاقة بين القائد المعطاء وشعبه المخلص الوفي..”.

ودعا الدكتور الشايع المولى القدير بأن يمد خادم الحرمين الشريفين بوافر الصحة والعافية ويبقيه ذخراً لشعبه ووطنه وأمته .