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أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية

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أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=887770
المناطق_واس

نفذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها جولات رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية .
وأوضحت الأمانة أن مجموع الجولات الرقابية التي نفذتها خلال الأسبوع الماضي بلغت 2203 جولات على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية أصدرت خلالها 663 إشعاراً ومخالفة، بينها 26 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، فيما أغلقت 84 منشأة مخالفة، إلى جانب سحب 314 عينة غذائية للتأكد من سلامتها.
كما قامت فرق النظافة والإصحاح البيئي بتنفيذ 434 جولة تم خلالها تعقيم وتطهير 38 موقعاً و 8303 آليات ومعدة باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات، فيما أزالت فرق النظافة 11.149 طنا من المخلفات المنزلية ورفعت 38.864 مترا مكعبا من الانقاض والمخلفات .
ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية .

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