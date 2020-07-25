احدث الأخبار

الطائف .. 45 فرقة تحتوي الأمطار في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول
أبرز المواد
 دراسة: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تختفي في غضون سنة
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
أبرز المواد
 جامعة الجوف تنجز 428 اختباراً خلال الفصل الصيفي وتنهي تخريج 222 خريجاً وخريجة
أبرز المواد
 مدني جازان: استمرار تنبيهات الارصاد ويجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية
منطقة جازان
 أوباما يحل ضيفاً على أول حلقة من “مدونة” زوجته
أبرز المواد
 الصين تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 2-1.5% نسبة أطفال التوحد في المملكة
أبرز المواد
 حكومة الوفاق تجامل إردوغان بـ3 مليارات دولار من أموال الليبيين
أبرز المواد
 روبرت كوخ: 9.118 حالة وفاة بـكورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 الأخضر الشاب يستعد للآسيوية بمناورة
أبرز المواد
الطائف .. 45 فرقة تحتوي الأمطار في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول

الطائف .. 45 فرقة تحتوي الأمطار في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول

أبرز المواد
دراسة: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تختفي في غضون سنة

دراسة: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تختفي في غضون سنة

أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية

أبرز المواد
رئيس جامعة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

رئيس جامعة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

أبرز المواد

الطائف .. 45 فرقة تحتوي الأمطار في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول

الطائف .. 45 فرقة تحتوي الأمطار في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول
http://almnatiq.net/?p=887781
المناطق - واس

شهدت محافظة الطائف أمس أمطاراً غزيرة وارتفاعاً في كميات الهطولات، حيث نجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الطائف، من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة، حيث تم نشر أكثر من 45 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.
وعملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.
يذكر أن المحافظة شهدت أمطاراً غزيرة جداً أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار مما يؤدي إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع، مشيراً إلى أنها نفذت مؤخراً برنامجاً لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه، لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.
وعملت الفرق بشكل متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية وشفط المياه في أقل من ساعة وتم رفع المخلفات.

روابط ذات صلة

دراسة: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تختفي في غضون سنة

دراسة: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تختفي في غضون سنة
أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية
رئيس جامعة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

رئيس جامعة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*