الطائف .. 45 فرقة تحتوي الأمطار في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول

المناطق - واس

شهدت محافظة الطائف أمس أمطاراً غزيرة وارتفاعاً في كميات الهطولات، حيث نجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الطائف، من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة، حيث تم نشر أكثر من 45 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.

وعملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.

يذكر أن المحافظة شهدت أمطاراً غزيرة جداً أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار مما يؤدي إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع، مشيراً إلى أنها نفذت مؤخراً برنامجاً لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه، لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.

وعملت الفرق بشكل متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية وشفط المياه في أقل من ساعة وتم رفع المخلفات.