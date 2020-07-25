احدث الأخبار

تمكين غير المقبولين بنكيا من المسكن
أبرز المواد
 الطائف .. 45 فرقة تحتوي الأمطار في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول
أبرز المواد
 دراسة: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تختفي في غضون سنة
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
أبرز المواد
 جامعة الجوف تنجز 428 اختباراً خلال الفصل الصيفي وتنهي تخريج 222 خريجاً وخريجة
أبرز المواد
 مدني جازان: استمرار تنبيهات الارصاد ويجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية
منطقة جازان
 أوباما يحل ضيفاً على أول حلقة من “مدونة” زوجته
أبرز المواد
 الصين تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 2-1.5% نسبة أطفال التوحد في المملكة
أبرز المواد
 حكومة الوفاق تجامل إردوغان بـ3 مليارات دولار من أموال الليبيين
أبرز المواد
 روبرت كوخ: 9.118 حالة وفاة بـكورونا في ألمانيا
أبرز المواد
تمكين غير المقبولين بنكيا من المسكن

تمكين غير المقبولين بنكيا من المسكن

أبرز المواد
الطائف .. 45 فرقة تحتوي الأمطار في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول

الطائف .. 45 فرقة تحتوي الأمطار في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول

أبرز المواد
دراسة: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تختفي في غضون سنة

دراسة: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تختفي في غضون سنة

أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية

أبرز المواد

تمكين غير المقبولين بنكيا من المسكن

تمكين غير المقبولين بنكيا من المسكن
http://almnatiq.net/?p=887784
المناطق - الرياض

وقّعت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري أول أمس بالرياض، مع وزارة الإسكان ووقف محمد إبراهيم السبيعي مذكرة تفاهم ثلاثية، بحضور وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري المهندس أحمد بن ناصر البديّع أن المبادرة تمكن غير المقبولين بنكياً وفق معايير ومعدّل محدّد، منوّهاً بدور وزارة الإسكان ووقف محمد إبراهيم السبيعي، في إطار تعزيز التمكين السكني للمواطنين ومساعدتهم في الحصول على التمويل السكني.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل في إطار منظومة متكاملة من الشراكات مع كل من وزارة الإسكان وقطاع التطوير العقاري والقطاع المالي والجهات المانحة مثل وقف محمد إبراهيم السبيعي، لاستحداث برامج تنموية تؤهل الفئة المستهدفة من الاستفادة من الدعم.
من جهته أوضح وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر أن وزارة الإسكان تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المواطنين الأشد حاجة، وتسعى لتحقيق أثر أكبر من خلال الوصول إليهم وتقديم الحلول السكنية بشكل مباشر، أو عبر التكامل مع مختلف مؤسسات المجتمع بقطاعيه الربحي وغير الربحي، مشيراً إلى أن مبادرة جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لدعم غير المقبولين بنكياً تسهم في تحقيق الوصول إلى هذه الفئة وخدمتهم، إلى جانب تنميتهم، مقدّماً شكره للجمعية ووقف محمد إبراهيم السبيعي على دعمهم كجهة مانحة لتمكين العديد من المواطنين من غير المقبولين بنكياً.
ولفت سموّه إلى أن التكامل مع برامج ومبادرات جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لا يقتصر عند تقديم المسكن للمواطنين الأشد حاجة فقط، بل يمتد إلى تنميتهم وتجنب حصرهم في مواقع جغرافية محددة، مؤكداً أن التجارب والدراسات العالمية أثبتت أن دمج مختلف الشرائح يعد أحد أكثر الممارسات التي تحقق آثار تنموية كبيرة ومباشرة على الأسر.
بدوره نوّه إبراهيم بن محمد السبيعي إلى أن الوقف يركز في مصارفه على اختيار الشركاء الذين يمكن أن يمتد أثرهم على نطاق واسع ويستطيعون الوصول إلى خدمة أعداد أكبر من المواطنين، وقال: من هذا المنطلق حرصنا على عقد شراكة مع وزارة الإسكان وجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لقدرتهم على تحقيق مبادرات ذات أثر ممتد في النطاق السكني الذي يعد أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن.
حضر حفل التوقيع الوكيل المساعد للدعم السكني وخدمة المستفيدين في وزارة الإسكان عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، ومن جانب وقف محمد بن إبراهيم السبيعي رئيس مجلس الإدارة إبراهيم بن محمد السبيعي، والأمين العام الدكتور ممدوح الحوشان، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الدكتور إبراهيم السعدان.

روابط ذات صلة

الطائف .. 45 فرقة تحتوي الأمطار في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول

الطائف .. 45 فرقة تحتوي الأمطار في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول
دراسة: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تختفي في غضون سنة

دراسة: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تختفي في غضون سنة
أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*