الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية

المناطق - الرياض

أكدت وسائل إعلام عدم صحة الصورة التي جرى تناقلها أخيراً في وسائل التواصل الاجتماعي، حول ظهور كائن غريب يشبه العقرب، قيل أنه شديد السمية وينتشر في تونس وليبيا ومصر.

وبحسب موقع «صدى البلد»، فأن ملتقط هذه الصورة مصور إيطالي، وبسؤاله من خلال حسابه الخاص في «فيسبوك» أكد أن ما يظهر في الصورة لعبة بلاستيكية لأحد الكائنات المستوحاة من فيلم خيال علمي، وليس كما يدعي البعض بأنه كائن حقيقي وشديد السمية.

وكان رواد التواصل الاجتماعي وجهوا بغلق الشبابيك والبلكونات بإحكام حتى لا يتسلل هذا الكائن الذي يشبه العقرب إلى منازلهم.