احدث الأخبار

دراسة: الطحالب أكثر فاعلية من الأدوية ضد كورونا
أبرز المواد
 شاهد فيديو أثار تفاعلا واسعا… خطيب الجمعة بآيا صوفيا يحمل سيفا
أبرز المواد
 “الحج”: حجر الحجاج الواصلين خلال المرحلة الأولى في فنادق بمكة
أبرز المواد
 الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية
أبرز المواد
 توقعات.. لا عودة للحياة الطبيعية قبل العام 2021
أبرز المواد
 شرطة حائل: الشخص الذي ظهر في مقطع وهو يسيء لعلم المملكة يعاني من اعتلالات نفسية
أبرز المواد
 ترمب: سيطرنا على 90 % من الاحتياطات العالمية لدواء «رمديسفير»
أبرز المواد
 عالم «أكسفورد» يفجر مفاجأة: كورونا باقٍ للأبد
أبرز المواد
 دراسة: الكلاب تستطيع اكتشاف الإصابة بعدوى كورونا
أبرز المواد
 تقنيات الشحن السريع للهواتف الذكية تبلغ ذروتها لتصل إلى «125 واط»
أبرز المواد
 8.4 مليار ريال أرباح 29 شركة مدرجة في الربع الثاني .. وثبات السوق رغم التذبذب
أبرز المواد
 الاتفاق يختتم ودياته برباعية في الثقبة
الرياضة
دراسة: الطحالب أكثر فاعلية من الأدوية ضد كورونا

دراسة: الطحالب أكثر فاعلية من الأدوية ضد كورونا

أبرز المواد
شاهد فيديو أثار تفاعلا واسعا… خطيب الجمعة بآيا صوفيا يحمل سيفا

شاهد فيديو أثار تفاعلا واسعا… خطيب الجمعة بآيا صوفيا يحمل سيفا

أبرز المواد
“الحج”: حجر الحجاج الواصلين خلال المرحلة الأولى في فنادق بمكة

“الحج”: حجر الحجاج الواصلين خلال المرحلة الأولى في فنادق بمكة

أبرز المواد
الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية

الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية

أبرز المواد

“الحج”: حجر الحجاج الواصلين خلال المرحلة الأولى في فنادق بمكة

“الحج”: حجر الحجاج الواصلين خلال المرحلة الأولى في فنادق بمكة
http://almnatiq.net/?p=887791
المناطق - الرياض

أكد ‏وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف اكتمال المرحلة الأولى من استقبال ‏ضيوف الرحمن وتصعيدهم إلى مكة المكرمة لإسكانهم في فنادق مهيأة من قبل وزارة الصحة، تشرف عليها بشكل مباشر وزارة الحج والعمرة.

ووفقا لـ«عكاظ» كشف أن الوزارة جهزت مقراً سكنياً متكاملاً في العاصمة المقدسة، لإيواء ضيوف الرحمن من 4 – 8 ذي الحجة، قبل توجههم إلى مشعر منى، وخصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة، معلنا أن المرحلة الثانية لاستقبال ضيوف الرحمن ستخصص لغير المصابين بفايروس كورونا ولا يحتاجون للحجر.

‏وأضاف الشريف لـ«عكاظ»: بدأنا أمس الجمعة ‏استقبال ضيوف الرحمن، ‏ونواصل استقبالهم ‏اليوم، إذ ستكتمل المرحلة الأولى من استقبالهم ظهر اليوم ممن سيخضعون للحجر المؤسسي، ‏وبعدها تأتي المرحلة الثانية ‏من استقبال ضيوف الرحمن الخالين من الإصابة ممن لا يحتاجون للحجر المؤسسي، ‏وذلك في السابع من ذي الحجة، ‏لينطلق جميع الحجاج في الثامن من ذي الحجة ‏إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وقال الشريف: كل مرحلة من هذه المراحل ‏لها خطة تنفيذية ‏استثنائية مفصلة ‏تعتمد في الأساس على البروتوكولات الصحية ‏لضمان سلامة الحجاج، مبينا ‏أنه سيتم أخذ مسحة من قِبَل وزارة الصحة من جميع الحجاج الواصلين في المرحلة الأولى، ‏وسيتم تقديم ‏إرشادات توعوية خاصة بطواف القدوم ‏والسعي، مع شرح تفصيلي كامل ‏عن الخطط والمعايير ‏الصحية والبروتوكولات‏ التي سيتم تطبيقها.

وكان مطار الملك عبدالعزيز في جدة قد استقبل عددا من الرحلات المخصصة لحجاج بيت الله الحرام ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441، وكان في استقبالهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، وعدد من موظفي القطاعات المعنية باستقبالهم ومرافقتهم لمكة المكرمة وذلك عبر مسارات خاصة فور وصولهم، لإنهاء الإجراءات وتطبيق جميع الاشتراطات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة، وفق الخطط الاستثنائية لتنفيذ حج هذا العام قبل صعودهم إلى الحافلات المخصصة لنقلهم بمرافقة صحية مع تطبيق إجراءات التباعد حرصا على سلامتهم.

روابط ذات صلة

دراسة: الطحالب أكثر فاعلية من الأدوية ضد كورونا

دراسة: الطحالب أكثر فاعلية من الأدوية ضد كورونا
شاهد فيديو أثار تفاعلا واسعا… خطيب الجمعة بآيا صوفيا يحمل سيفا

شاهد فيديو أثار تفاعلا واسعا… خطيب الجمعة بآيا صوفيا يحمل سيفا
الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية

الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*