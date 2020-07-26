توقعات.. لا عودة للحياة الطبيعية قبل العام 2021

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http://almnatiq.net/?p=887792
المناطق - الرياض

توقع مدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة المستشار الصحي في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي في حوار تلفزيوني بأن الحياة قد تعود إلى طبيعتها عام 2021 تزامناً مع إنتاج كمية كافية من لقاح كورونا.

وحذر «فاوتشي» من أن نهاية فايروس كورونا المستجد لاتزال بعيدة، مصنفاً الجائحة على أنها من بين أسوأ الأزمات الصحية حالياً.

وأفاد «فاوتشي» أن الشركات العاكفة حالياً على تطوير لقاح كورونا أبلغته أنه سيكون لديهم عشرات الملايين من الجرعات في بداية 2021، مبيناً أنه سيكون بمقدرونا العودة إلى الحياة الطبيعية مجددًا إذا تم تطعيم الأغلبية الساحقة من السكان.

وأقر خبير الأوبئة الأمريكي أنه لا يحبذ السفر جواً في الوقت الحالي، نظراً إلى اتساع نطاق العدوى في الطائرات، مشيراً إلى أن قياس درجة الحرارة للمسافرين قبل صعودهم للطائرة إجراء غير فعال، إذ من الأفضل الاستفسار من المسافرين عن أي أعراض تنتابهم.

وأوضح أن 20 إلى 45 من الأشخاص المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض، مما يجعل من الصعب رصد المرضى بسهولة.

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