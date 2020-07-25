مكتب وزارة البيئه والمياه والزراعة بالقريات ينفذ حملة لتعزيز مفهوم الرفق بالحيوان

المناطق - القريات

نفذ مكتب وزارة البيئه والمياه والزراعة بمحافظة القريات جولة توعوية بإشتراطات وأنظمة الرفق بالحيوان على محلات الطيور والحيوانات الأليفة بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية ، ولجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة القريات ، وتهدف هذه الحمله إلى ايصال أهداف نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية ومن جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئه والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري بأن هذه الحملة جاءت تحقيقاً وتعزيزاً لرسالة الوزارة بنشر الوعي حول مفهوم الرفق بالحيوان وطرح أساليب المحافظة على مملكة الحيوان عن طريق إيصال القوانين والسياسات التي تكفل حقوق الحيوان انطلاقاً من رؤية الوزارة المتمثلة بأن تكون المملكة رمزاً عالمياً لمجتمع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لحماية حقوق الحيوان والدفاع عنه .

وحث الأحمري جميع المهتمين في حماية الحيوان والمحافظة على حقوقه على الإبلاغ عن أي مخالفات للرفق بالحيوان عن طريق الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة، وإرسال الصور والمقاطع والوثائق الداعمة إلى البريد الإلكتروني: [email protected]