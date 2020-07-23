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أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=887807
المناطق - عرعر

تواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة أعمالها الخدمية خلال فترة إجازة عيد الاضحى المبارك ١٤٤١ ، حيث شدد أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري كافة البلديات بتوفير خدماتها من خلال تكليف عددًا من الموظفين لخدمة المواطنين والمقيمين خلال فترة الإجازة .
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة الأستاذ ثامر بن خلف القاران أن الأمانة وضعت خطة مبكرة لأجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة لمتابعة أعمال مقاولي النظافة ومواصلة متابعة الرقابة الصحية والمراقبة المستمرة على المسالخ واستعداداتها
ولما تشهده المسالخ خلال هذه الفترة من ازدحام ركزت الأمانة على أهمية التباعد الاجتماعي ووضع اللوحات التوعوية عن فيروس كورونا إضافة إلى توفير المعقمات مشددة على المستثمرين بتكثيف أعمال التعقيم في جميع مرافق المسالخ وتوفير نقاط الفرز اللازمة لقياس درجة حرارة المستفيدين .
من جانبها قامت إدارة الحدائق والتجميل بوكالة الخدمات التابعة للأمانة ضمن مشاركتها المواطنين بهجة مظاهر العيد بتجميل الحدائق والميادين من خلال إعادة تهيئة العديد من المسطحات الخضراء وتنسيق الأشجار بالشوارع والطرقات وإعادة صيانة ألعاب الأطفال بالمسطحات الخضراء .
كما تتواصل وكالة التعمير والمشاريع وإدارة الصيانة بأمانة المنطقة تجهيزاتها لعيد الأضحى المبارك من خلال صيانة الأرصفة ودهاناتها إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والحدائق والمنتزهات وصيانة الشوارع .
ودعت أمانة منطقة الحدود الشمالية جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بصحة البيئة والخدمات الأخرى ،التي تقدمها الأمانة من خلال البلديات التابعة والإبلاغ عبر هاتف البلاغات 940 لاستلام البلاغات والشكاوي ومعالجتها .

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