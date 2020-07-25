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قوات الدفاع المدني بالحج تعلن جاهزيتها لحج هذا العام

قوات الدفاع المدني بالحج تعلن جاهزيتها لحج هذا العام

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قوات الدفاع المدني بالحج تعلن جاهزيتها لحج هذا العام

قوات الدفاع المدني بالحج تعلن جاهزيتها لحج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=887809
المناطق - الرياض

أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج جاهزيتها لحج هذا العام 1441هـ، حيث عملت في الجانب الوقائي فرق الإشـراف الـوقـائـي ، على مـتابـعة اشـتراطـات السـلامـة فـي المشاعر المقدسة ومـقرات الـجھات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن ، قـبل وصـولهم ، للتأكد من توفر جميع اجراءات ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق وإزالة أي مسببات للخطورة.
كـما تـشارك فـرق الـدراجـات الـناریـة فـي تـنفیذ أعـمال الإشـراف الـوقـائـي فـي المشاعر المقدسة ، ومـتابـعة سـلامـة تجھـیزھـا وتـوفـر وسـائـل الإطـفاء فـیھا والـكشف عـلى الـتمدیـدات الكھـربـائـیة ومـخارج الـطوارئ، فـضلاً عـن تجھـیز فـرق الـدراجـات الـناریـة بـوسـائـل الإطـفاء، لـلاسـتفادة مـن قـدرتـھا عـلى التحـرك فـي الأمـاكـن المختلفة كـفرق لـلتدخـل الأولـي لـمباشـرة الـبلاغـات عـن الـحوادث فـي اللحـظات الأولـى مـن وقـوعـھا.

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