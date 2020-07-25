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طقس صحو على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة

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http://almnatiq.net/?p=887819
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس ( صحوًا ) على مكة المكرمة و المدينة المنورة، و جدة.
وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 39 درجة، والرياح غربية الى جنوبية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية غربية، بسرعة 15 – 40 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 44 درجة، وحركة الرياح غربية الى شمالية غربية تتحول ليلا شرقية الى شمالية شرقية ، بسرعة 20- 45 كيلو متراً في الساعة .
وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة ، و الرياح شمالية غربية الى غربية ، بسرعة 15 – 40 كيلو متراً في الساعة.

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