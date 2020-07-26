دراسة: الطحالب أكثر فاعلية من الأدوية ضد كورونا

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وجد علماء أمريكيون وكوريون أن الهيبارين، الذي يعد جزءًا من الأعشاب البحرية، يحجب الفيروس التاجي الجديد بشكل أفضل من ريمديسيفير، الدواء الرئيسي لـ COVID-19 المستخدم في الولايات المتحدة. ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Cell Discovery.

وللدخول إلى خلية بشرية، يجب أن يربط فيروس SARS-CoV-2 بروتينه المرتفع على مستقبلات ACE2 على سطحها. ولكن يمكنك إرسال جزيء طعم من نفس الشكل إلى الفيروس، وسوف يرتبط به، ومن ثم، سيقع في فخ، ولن يتمكن من التكاثر.

قام علماء أمريكيون من مركز التكنولوجيا الحيوية والأبحاث متعددة التخصصات في معهد Rensselaer Polytechnic Institute باختبار طريقة مماثلة لتحييد حمى الضنك والزيكا والأنفلونزا A. والآن، مع زملاء من معهد كوريا لبحوث العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية، قرروا اختبار هذا النهج على الفيروس التاجي الجديد.

وقال معهد الأبحاث رونسيلير بوليتيكنيك في بيان صحفي، “نحن نتعلم منع العدوى الفيروسية، نحن بحاجة إلى هذه المعرفة إذا أردنا مواجهة الأوبئة بسرعة. ليس لدينا أدوية جيدة مضادة للفيروسات. لحماية أنفسنا من الأوبئة في المستقبل، نحتاج إلى ترسانة من الأساليب التي تمكننا من التكيف بسرعة مع الفيروسات الناشئة”.

من خلال دراسة بيانات تسلسل SARS-CoV-2 ، وجد الباحثون في بنية بروتين الفيروس جزيئات تتوافق مع الهيبارين، وهو أحد مضادات التخثر المعروفة.

اختبر العلماء النشاط المضاد للفيروسات للمواد العضوية المستخلصة من الأعشاب البحرية – ثلاثة أنواع من الهيبارين ونوعين من الفوكويدان. جميع المركبات الخمسة هي سلاسل طويلة من جزيئات السكر المعروفة باسم السكريات غير المتجانسة.

في الدراسات الخلوية، تجاوز مستخلص الأعشاب البحرية بشكل كبير ريميسيديفير، وهو دواء حديث للفيروس التاجي، في تأثير مضاد للفيروسات. لعب الهيبارين، وهو مرق الدم المستخدم على نطاق واسع، الدور الرئيسي في تثبيط العدوى. لم يُظهر الاختبار أي سمية خلوية لأي من المركبات، حتى عند أعلى التركيزات.