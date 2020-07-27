احدث الأخبار

مصر ترد لأول مرة على قول إثيوبيا “النيل لنا” وتتحدث عن “حالة انقلاب”
أبرز المواد
 15 مليونا تجنب العميد عقوبات «الفيفا»
أبرز المواد
 تعرف على تفاصيل المقابل المالي لخدمة المياه والصرف للقطاعات السكنية والتجارية
أبرز المواد
 حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف في أسواق ومتنزهات الطائف والليث خلال عيد الأضحى
منطقة مكة المكرمة
 مدني أبها يباشر حالة لإجتراف مركبة تقل عائلة بوادي ( عبلا ) بمركز مربة
منطقة عسير
 العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة “خلايا داعش” في ديالى
أبرز المواد
 دراسة طبية تكشف “حقيقة” ما يفعله كورونا بالمدخنين
أبرز المواد
 الأطفال وتناول السكريات.. كيف فند العلم “الخرافة”؟
أبرز المواد
 كيف تطهّر الكمامة القماشية قبل ارتدائها لأول مرة؟
أبرز المواد
 تحذير من “خلل كارثي” للطائرات بسبب التوقف الطويل
أبرز المواد
 بالأرقام.. أغنياء العالم جمعوا ثروات طائلة في زمن كورونا
أبرز المواد
 تدريبات بحرية مصرية فرنسية في “المتوسط”
أبرز المواد
مصر ترد لأول مرة على قول إثيوبيا “النيل لنا” وتتحدث عن “حالة انقلاب”

مصر ترد لأول مرة على قول إثيوبيا “النيل لنا” وتتحدث عن “حالة انقلاب”

أبرز المواد
15 مليونا تجنب العميد عقوبات «الفيفا»

15 مليونا تجنب العميد عقوبات «الفيفا»

أبرز المواد
تعرف على تفاصيل المقابل المالي لخدمة المياه والصرف للقطاعات السكنية والتجارية

تعرف على تفاصيل المقابل المالي لخدمة المياه والصرف للقطاعات السكنية والتجارية

أبرز المواد
حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف في أسواق ومتنزهات الطائف والليث خلال عيد الأضحى

حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف في أسواق ومتنزهات الطائف والليث خلال عيد الأضحى

منطقة مكة المكرمة

مصر ترد لأول مرة على قول إثيوبيا “النيل لنا” وتتحدث عن “حالة انقلاب”

مصر ترد لأول مرة على قول إثيوبيا “النيل لنا” وتتحدث عن “حالة انقلاب”
http://almnatiq.net/?p=887821
المناطق - الرياض

قال فريق التفاوض المصري لـ”سد النهضة”، مساء الجمعه، إنه “لا يوجد تفسير لـ”حالة الانقلاب الشديدة” من جانب إثيوبيا، بعد تصريحات لأديس أبابا، وصفها بأنها “غريبة ومستفزة”.

وأوضح عضو فريق التفاوض المصري، الدكتور علاء الظواهري، في مداخلة تليفزيونية، أن “تصريحات وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارجاشيو، وقوله “النيل لنا”، وإن مياهه لن تتدفق خارج البلاد تعتبر “غريبة ومستفزة”.

وتساءل الظواهري، عن ما إذا كانت إثيوبيا تريد بذلك دفع مصر إلى الانسحاب من خلال دفع المفاوضات نحو الهاوية، قائلا إن “تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي كلام لا يقوله سياسي”، معتبرًا أن “أديس أبابا تعطي وعودًا وهمية خلال المفاوضات”.

وأشار عضو لجنة التفاوض المصري، إلى أن القاهرة كانت تنتظر دعوة الاتحاد اأإفريقي إلى استئناف المفاوضات خلال أيام وفق قواعد جديدة، موضحا أن “إثيوبيا أطاحت بالأسس التي كانت ستبدأ بموجبها المفاوضات”.
وحدد فترة 6 أشهر على الأقل حتى يمكن لإثيوبيا توليد الكهرباء، عبر توربينين في سد النهضة، وقال إن “إثيوبيا أغلقت إحدي بوابات السد أمام تدفق المياه، وهو ما ساهم في انخفاض منسوبها في السودان”.

وأكد الظواهري، “ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن معدلات حجز المياه”، موضحا أن “التخزين الأول لسد النهضة بحوالي 5 مليارات متر مكعب، سيتضح تأثيره في مصر في غضون 18 إلي 21 يوما”.

روابط ذات صلة

15 مليونا تجنب العميد عقوبات «الفيفا»

15 مليونا تجنب العميد عقوبات «الفيفا»
تعرف على تفاصيل المقابل المالي لخدمة المياه والصرف للقطاعات السكنية والتجارية

تعرف على تفاصيل المقابل المالي لخدمة المياه والصرف للقطاعات السكنية والتجارية
العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة “خلايا داعش” في ديالى

العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة “خلايا داعش” في ديالى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*