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طريقة لمنع السكتة الدماغية

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طريقة لمنع السكتة الدماغية

طريقة لمنع السكتة الدماغية
http://almnatiq.net/?p=887823
المناطق - الرياض

قدمت مجموعة من العلماء من الجامعة الأسترالية موناش دواءً يمنع نوبة قلبية. تم نشر المقالة في Science Translational Medicine.

من خلال محاكاة نوبة قلبية في فئران المختبر، وجد الباحثون أن أحد الإنزيمات في الجسم، الفسفوينوزيتيد 3 كيناز الصنف الثاني، يؤثر على تكوين الصفائح الدموية. بعد إزالته الاصطناعية، توقفت جلطات الدم عن التكون.

لمدة عامين، كان العلماء يدرسون خصائص الإنزيم في الفئران المعملية والخلايا البشرية. ووجدوا على شرائح الصفائح الدموية غشاء معدّل قليلاً يمنع الصفائح الدموية من الالتصاق ببعضها البعض وجدران الأوعية الدموية. يحدث هذا عندما تتغير الدورة الدموية قبل النوبة القلبية. يزيد الإنزيم من تخثر الدم، وبالتالي يؤدي إلى نوبة.

من خلال تثبيط هذا الإنزيم، كان من الممكن منع السكتات الدماغية والنوبات القلبية الناجمة عن انسداد الأوعية الدموية.

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