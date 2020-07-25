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بلدية محافظة الدلم تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

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بلدية محافظة الدلم تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

بلدية محافظة الدلم تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=887831
المناطق -الدلم

أكملت بلدية محافظة الدلم جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ من خلال تجهيز مواقع بيع الأضاحي و تهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء وتعقيم الجوامع وأعمال التنظيف والإنارة و تكثيف الرقابة على المسلخ و الأسواق و المحطات ومتابعة المخالفات .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف المهندس ماجد بن سعود العتيبي أن البلدية ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك حرصاً على ظهور محافظة الدلم بأجمل حلّة وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لجميع سكان الدلم وزوارها.

وأشار إلى أن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة وضعت خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ النموذجي، وتجهيز موقعين لبيع الأضاحي بالمحافظة ، إضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات، مفيدًا أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة جميع الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بجميع أعمالها اليومية.

وأكد حرص البلدية على تكثيف الرقابة على المسلخ والمطابخ المرخصة للذبح التي تشهد زحاماً خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى تخصيص أطباء بيطريين و مراقبين صحيين لمتابعة ومنع الذبح العشوائي في الأحواض والشوارع.

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