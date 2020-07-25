احدث الأخبار

بلدية محافظة الدلم تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى .
منطقة الرياض
 أمانة الجوف وبلدياتها تكثف الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق
منطقة الجوف
 طقس صحو على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة
أبرز المواد
 قوات الدفاع المدني بالحج تعلن جاهزيتها لحج هذا العام
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يتابع سير أعمال مشروعات كهرباء عسير ويناقش انقطاعات الخدمة وآلية زيادة الموثوقية
منطقة عسير
 مكتب وزارة البيئه والمياه والزراعة بالقريات ينفذ حملة لتعزيز مفهوم الرفق بالحيوان
منطقة الجوف
 أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
منطقة الحدود الشمالية
 كمال أوغلو: سياسة أردوغان دمرت تركيا اقتصاديا وسياسيا.. واستقلال اقتصادنا يواجه خطرا بسبب قطر
أبرز المواد
 شرطة الرياض: كشف 10 مواقع مخالفة اتخذتها تشكيلات عصابية لتجميع مسروقاتها في الرياض
أبرز المواد
 تمكين غير المقبولين بنكيا من المسكن
أبرز المواد
 الطائف .. 45 فرقة تحتوي الأمطار في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول
أبرز المواد
 دراسة: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تختفي في غضون سنة
أبرز المواد
بلدية محافظة الدلم تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى .

بلدية محافظة الدلم تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى .

منطقة الرياض
أمانة الجوف وبلدياتها تكثف الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق

أمانة الجوف وبلدياتها تكثف الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق

منطقة الجوف
طقس صحو على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة

طقس صحو على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة

أبرز المواد
قوات الدفاع المدني بالحج تعلن جاهزيتها لحج هذا العام

قوات الدفاع المدني بالحج تعلن جاهزيتها لحج هذا العام

أبرز المواد

أمانة الجوف وبلدياتها تكثف الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق

أمانة الجوف وبلدياتها تكثف الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق
http://almnatiq.net/?p=887832
المناطق - الجوف

كثفت أمانة منطقة الجوف جولات الرقابة الميدانية على المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لمتابعة الإلتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بتوجيه من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعات ، الذي شدد على تكثيف الجولات الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة، والتأكد من الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفاءها للاشتراطات الصحية .
وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الأمانة وضعت خطة مبكرة لإجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة شددت فيها على متابعة أعمال مقاولي النظافة وكذلك مواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية والمراقبة المستمرة على المسالخ حيث تم تكليف فرق لمتابعة أعمال الرقابة.
وأضاف الحموان أن الخطة تتضمن توعية العاملين في المطاعم والمحلات بضرورة الإلتزام بالاجراءات الوقائية والاشتراطات، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940، مؤكداً أنه تم تنفيذ ما يزيد على 1070 جولة رقابية على مستوى الأمانة وبلدياتها خلال اليومين الماضينن، وذلك حرصاً من الأمانة على صحة الجميع والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات وتطبيق الغرامات بحق المخالفين دون تهاون، وفقاً لتوجيهات أمين الجوف ومقام وزارة الشؤون البلدية والقروية .

روابط ذات صلة

مكتب وزارة البيئه والمياه والزراعة بالقريات ينفذ حملة لتعزيز مفهوم الرفق بالحيوان

مكتب وزارة البيئه والمياه والزراعة بالقريات ينفذ حملة لتعزيز مفهوم الرفق بالحيوان
رئيس جامعة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

رئيس جامعة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
جامعة الجوف تنجز 428 اختباراً خلال الفصل الصيفي وتنهي تخريج 222 خريجاً وخريجة

جامعة الجوف تنجز 428 اختباراً خلال الفصل الصيفي وتنهي تخريج 222 خريجاً وخريجة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*