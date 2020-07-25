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خلال شهر ذي القعدة.. أكثر من 48500 مستفيد ومستفيدة من مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد

خلال شهر ذي القعدة.. أكثر من 48500 مستفيد ومستفيدة من مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد

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بلدية محافظة الدلم تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

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أمانة الجوف وبلدياتها تكثف الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق

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خلال شهر ذي القعدة.. أكثر من 48500 مستفيد ومستفيدة من مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد

خلال شهر ذي القعدة.. أكثر من 48500 مستفيد ومستفيدة من مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=887833
المناطق - عسير

تواصل جامعة الملك خالد تقديم برامج مشروع “مبادرون” الذي انطلق في بداية شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري، مشتملا على العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف منسوبي ومنسوبات الجامعة وأبناءهم وبناتهم وطلاب وطالبات الجامعة وأفراد المجتمع من الجنسين.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن الجامعة تسعى من خلال المشروع إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأبنائهم وبناتهم ومختلف أفراد المجتمع من الرجال والنساء، ويستهدف 3 مجالات تشمل برامج تطوير خاصة بالطلاب والطالبات وبرامج خاصة بأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالمجتمع، ويقدم دورات ولقاءات نوعية يأتي جانب منها في سياق الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وذلك مخ لال عن بعد من خلال أساتذة وخبراء ومدربين مؤهلين من داخل الجامعة وخارجها، وشكر السلمي كل من ساهم في تقديم وتنفيذ برامج المشروع والقائمين عليها.

من جهته أشار المشرف على المشروع الدكتور ناصر منصور طيران إلى أن “مبادرون” قدم خلال شهر ذي القعدة 32 برنامجًا ما بين مسابقة ودورة تدريبية وندوة ولقاء، حضرها بصورة فعلية 48547 مستفيدًا ومستفيدة من داخل المملكة ومن 44 دولة من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج مشروع “مبادرون” منذ انطلاقه في بداية شهر رمضان المبارك تجاوز حتى الآن 100 ألف، بواقع 27236 مستفيدًا ومستفيدة من برامج شهر رمضان، و25099 خلال شهر شوال، و48547 في شهر ذي القعدة.

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