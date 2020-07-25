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عروس المصايف تستقبل زوارها بين طبيعة متنزهاتها

عروس المصايف تستقبل زوارها بين طبيعة متنزهاتها

منطقة مكة المكرمة
خلال شهر ذي القعدة.. أكثر من 48500 مستفيد ومستفيدة من مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد

خلال شهر ذي القعدة.. أكثر من 48500 مستفيد ومستفيدة من مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد

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بلدية محافظة الدلم تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

بلدية محافظة الدلم تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

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أمانة الجوف وبلدياتها تكثف الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق

أمانة الجوف وبلدياتها تكثف الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق

منطقة الجوف

عروس المصايف تستقبل زوارها بين طبيعة متنزهاتها

عروس المصايف تستقبل زوارها بين طبيعة متنزهاتها
http://almnatiq.net/?p=887841
المناطق - واس

من أبرز الوجهات السياحية في صيف تنفس هذا العام مدينة “الطائف” عروس المصايف التي تقع غرب المملكة وتتميز بتراث طبيعي وافر يشتمل على أنواع متعددة من المعالم والمناظر الطبيعية والحياة البرية والفطرية والمتنزهات الطبيعية الجاذبة.
وفي متنزهات الطائف يستمتع الزائر بإطلالة الجبل والبساتين المنتشرة ورائحة المطر ، فيما استعدت المناشط السياحية لاستقبال الجميع من خلال إقامة المخيمات البيئية السياحية، وتسيير الرحلات وإعداد البرامج السياحية للمحميات الطبيعية، والمناطق البرية، وفقا لاشتراطات السلامة التي أقرتها وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا مع رفع شعار “صيف بحذر”.
وتضم الطائف عشرات المتنزهات المجهزة بكل وسائل الراحة والألعاب للعوائل والأطفال والتي تعد من أفضل أماكن السياحة، وتعد متنفسًا للعائلات والزوار، ومن أشهرها حديقة الردف التي تحتوي على ست حدائق خاصة بالحضارات العالمية، وبحيرة اصطناعية بها نوافير مياه راقصة ومظلات خشبية، وحديقة الملك عبد الله، ومتنزهات: جبل دكا، و سيسد الوطني، والشعلة السياحي، وحديقة الفيصلية، وتحتوي على المرافق التي يحتاجها الزائر من ملاعب للأطفال، ومناطق جلوس، ونوافير مائية، ومساجد، و مسارات لرياضة المشي و الجري، علاوة على تخصيص مساحات للشواء مجهزة بكل المستلزمات من شوايات ومقاعد، ودورات مياه، ومطاعم و مقاهٍ تقدم كل أنواع المأكولات.

 

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