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أمير نجران يشدد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في مصليات العيد ومواقع العمل والتنزه ونقاط الذبح

أمير نجران يشدد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في مصليات العيد ومواقع العمل والتنزه ونقاط الذبح

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أمير نجران يشدد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في مصليات العيد ومواقع العمل والتنزه ونقاط الذبح

أمير نجران يشدد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في مصليات العيد ومواقع العمل والتنزه ونقاط الذبح
http://almnatiq.net/?p=887849
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وكلاء الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم والإدارات بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، ومديري الجهات الحكومية، بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين، وخدمتهم، واستقبال طلباتهم عبر خدمة الاستدعاء الإلكتروني في منصة “أبشر”.
وشدد سموه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومتابعة تطبيقها في الجوامع التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، ومقار العمل ومواقع التنزه والتسوق، ونقاط ذبح الأضاحي، بما يحافظ على صحة المجتمع وسلامته.

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