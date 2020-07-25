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بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية

بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية

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مركز الملك سلمان للإغاثة يؤمن كاميرات حرارية في مختلف المنافذ اليمنية للكشف عن كورونا

مركز الملك سلمان للإغاثة يؤمن كاميرات حرارية في مختلف المنافذ اليمنية للكشف عن كورونا
http://almnatiq.net/?p=887852
المناطق - واس

أمن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من الكاميرات الخاصة بالتصوير الحراري وتركيبها في المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية، وذلك في إطار دعمه جهود الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والحد من انتشاره والكشف المبكر له.
وجرى تركيب كاميرتين في مطار سيئون، و3 كاميرات في منفذ الوديعة، و كاميرتين في مطار عدن، و3 كاميرات في ميناء عدن وجار تركيب كاميرات مماثلة في الميناء الثاني.
كما يجري استكمال تركيب 4 كاميرات في مدينة المكلا بحضرموت بواقع كاميرتين في المطار ومثلهما في الميناء، وتركيب 4 كاميرات واحدة في مطار الغيضة بالمهرة وكاميرا في ميناء الشحر في حضرموت، وكاميرا في ميناء المخا، وأخرى في مطار سقطرى.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعمل على مكافحة تفشي جائحة كورونا
في الجمهورية اليمنية الشقيقة ودعم وتحسين قدرات
الأشقاء اليمنيين للحد من آثار الفيروس الخطيرة.

 

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