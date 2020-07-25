احدث الأخبار

بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان بوفاة الدكتور جبريل عريشي عضو مجلس الشورى السابق
منطقة جازان
 الأمير تركي بن طلال يتابع أعمال مشروعات كهرباء عسير
منطقة عسير
 بالتعاون مع مدينة الامير سلطان الطبية فريق دايموند ينطم حملة للتبرع بالدم
منطقة الرياض
 جمعية الكشافة تُشيد بالفريق التطوعي الكشفي النسائي في عسير
منطقة عسير
 الصحة: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130%
منطقة عسير
 مركز الملك سلمان للإغاثة يؤمن كاميرات حرارية في مختلف المنافذ اليمنية للكشف عن كورونا
أبرز المواد
 أمير نجران يشدد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في مصليات العيد ومواقع العمل والتنزه ونقاط الذبح
منطقة نجران
 عروس المصايف تستقبل زوارها بين طبيعة متنزهاتها
منطقة مكة المكرمة
 خلال شهر ذي القعدة.. أكثر من 48500 مستفيد ومستفيدة من مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 بلدية محافظة الدلم تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى
منطقة الرياض
 أمانة الجوف وبلدياتها تكثف الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق
منطقة الجوف
بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية

بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان بوفاة الدكتور جبريل عريشي عضو مجلس الشورى السابق

أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان بوفاة الدكتور جبريل عريشي عضو مجلس الشورى السابق

منطقة جازان
الأمير تركي بن طلال يتابع أعمال مشروعات كهرباء عسير

الأمير تركي بن طلال يتابع أعمال مشروعات كهرباء عسير

منطقة عسير
بالتعاون مع مدينة الامير سلطان الطبية فريق دايموند ينطم حملة للتبرع بالدم

بالتعاون مع مدينة الامير سلطان الطبية فريق دايموند ينطم حملة للتبرع بالدم

منطقة الرياض

الصحة: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130%

الصحة: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130%
http://almnatiq.net/?p=887857
المناطق - واس

أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.
وتأتي الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة مايقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن طلال يتابع أعمال مشروعات كهرباء عسير

الأمير تركي بن طلال يتابع أعمال مشروعات كهرباء عسير
جمعية الكشافة تُشيد بالفريق التطوعي الكشفي النسائي في عسير

جمعية الكشافة تُشيد بالفريق التطوعي الكشفي النسائي في عسير
خلال شهر ذي القعدة.. أكثر من 48500 مستفيد ومستفيدة من مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد

خلال شهر ذي القعدة.. أكثر من 48500 مستفيد ومستفيدة من مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*