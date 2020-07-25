الصحة: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130%

المناطق - واس

أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة مايقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .