جمعية الكشافة تُشيد بالفريق التطوعي الكشفي النسائي في عسير

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http://almnatiq.net/?p=887860
أبها - مبارك الدوسري

ثمن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ما قدمه الفريق التطوعي الكشفي النسائي في منطقة عسير، من مبادرات تطوعية مجتمعية أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، منذُ بدء الفريق التطوعي النسائي ممارسة مهامه شهر مارس الماضي .  

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقته رئيسة الفريق القائدة الكشفية شريفة بنت أحمد الألمعي ، عبر فيه نائب رئيس الجمعية عن اعتزازه وفخره بما قدمه الفريق بالمنطقة خلال الفترة الماضية من جهود ومبادرات تطوعية ومساهمات مجتمعية أسهمت في نشر الوعي والعمل على الحد من خطر فيروس كورونا . 

وقد عبرت القائدة الألمعي عن شكرها للبروفيسور الفهد على هذا التحفيز الذي يدفعهم الى المزيد للمشاركة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا ، من خلال عدة مبادرات مجتمعية تطوعية ومنها برامج تثقيفية لرفع جاهزية القائدات الكشفيات بالمنطقة في التعامل مع الأوبئة وفي إدارة الأزمات. 

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