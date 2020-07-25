بالتعاون مع مدينة الامير سلطان الطبية فريق دايموند ينطم حملة للتبرع بالدم

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نظم فريق دايموند السعودية حملة للتبرع بالدم تحت شعار (نحتاجك فلا تبخل) بالتعاون مع مدينة الامير سلطان الطبية

وفندق اوليان واتصالات الربيع وعدد من شركاء النجاح لطرح فرص التطوع المتاحة والمشاركة في حملة التبرع بالدم ، وجرى تنظيم الحملة بإدارة المشرف العام تركي بن صالح الجهني ،

ولقيت الحملة اقبالا كثيفا من المتبرعين ، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل جائحة كورونا ، و كان لها أثر كبير في تعزيز كفاءة المخزون

وتأتي هذه الحملة إستكمالا لجهود «مدينة الامير سلطان وفريق دايمواند السعودية» وسعياً منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وتستهدف الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين من مواطنين ومقيمين ليكونوا إضافة جديدة ومتبرعين دائمين

لأصدقاء بنوك الدم .