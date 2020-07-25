أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان بوفاة الدكتور جبريل عريشي عضو مجلس الشورى السابق

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، خالص تعازيهما ومواساتهما بوفاة الدكتور جبريل بن حسن عريشي عضو مجلس الشورى السابق وعميد التطوير بجامعة الملك سعود “رحمه الله” اثر تعرضه لأزمة قلبية .

وسأل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه وكافة افراد أسرته الصبر والسلوان .

ونوه سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بما قدمه الفقيد من جهود وإنجازات في خدمة الوطن والمنطقة خلال مسيرته العلمية والعملية.

فيما أعرب عضو مجلس الشورى الدكتور علي العريشي وأسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموهما وأن لا يريهما أَي مكروه.