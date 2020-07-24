احدث الأخبار

بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان بوفاة الدكتور جبريل عريشي عضو مجلس الشورى السابق
منطقة جازان
 الأمير تركي بن طلال يتابع أعمال مشروعات كهرباء عسير
منطقة عسير
 بالتعاون مع مدينة الامير سلطان الطبية فريق دايموند ينطم حملة للتبرع بالدم
منطقة الرياض
 جمعية الكشافة تُشيد بالفريق التطوعي الكشفي النسائي في عسير
منطقة عسير
 الصحة: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130%
منطقة عسير
 مركز الملك سلمان للإغاثة يؤمن كاميرات حرارية في مختلف المنافذ اليمنية للكشف عن كورونا
أبرز المواد
 أمير نجران يشدد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في مصليات العيد ومواقع العمل والتنزه ونقاط الذبح
منطقة نجران
 عروس المصايف تستقبل زوارها بين طبيعة متنزهاتها
منطقة مكة المكرمة
 خلال شهر ذي القعدة.. أكثر من 48500 مستفيد ومستفيدة من مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 بلدية محافظة الدلم تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى
منطقة الرياض
 أمانة الجوف وبلدياتها تكثف الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق
منطقة الجوف
بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية

بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان بوفاة الدكتور جبريل عريشي عضو مجلس الشورى السابق

أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان بوفاة الدكتور جبريل عريشي عضو مجلس الشورى السابق

منطقة جازان
الأمير تركي بن طلال يتابع أعمال مشروعات كهرباء عسير

الأمير تركي بن طلال يتابع أعمال مشروعات كهرباء عسير

منطقة عسير
بالتعاون مع مدينة الامير سلطان الطبية فريق دايموند ينطم حملة للتبرع بالدم

بالتعاون مع مدينة الامير سلطان الطبية فريق دايموند ينطم حملة للتبرع بالدم

منطقة الرياض

بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية

بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=887878
المناطق - الدمام

في بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، كشفتا من خلاله عن سبب انخفاض كميات إمدادات المياه المحلاة المخصصة لمدن المنطقة الشرقية، وذلك نتيجة للنقص الحاصل في إنتاج المياه من محطة شركة الجبيل للماء والكهرباء (جواب)، وهذا الأمر أدى بدوره إلى انخفاض حصة المياه المخصصة لبعض مدن المنطقة الشرقية من محطة جواب بمقدار يصل إلى 67 ألف متر مكعب باليوم، أي ما يوازي 13٪ من إجمالي الحصة المقررة لإمدادات المياه إلى مدن المنطقة الشرقية من محطة جواب بمقدار 500 ألف متر مكعب يوميًا .
وعزيا النقص الناتج للمياه وفقًا لـ (جواب) إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وتأثيرها على العمليات الفنية لمراحل التحلية؛ هو السبب الذي أدى إلى هذا الخفض في المياه المنتجة.
وأكدتا على أنهما تبذلان كل الجهود لتقليص الفاقد، واستمرار الإمداد دون انقطاع عن طريق استخدام الخزن التشغيلي ومياه الآبار، وهذا قد يؤثر بشكل ملحوظ على جودة المياه التي يستقبلها العملاء.
مثمنين تعاون المستفيدين في المحافظة على ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة المؤقتة، مشيرين إلى مواصلة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في محطة جواب لإيجاد الحلول للتغلب على المشاكل الفنية لإنتاج المياه حسب الطاقة التصميمية للمحطة، والمحافظة على إمدادات المياه إلى مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها حسب الحصص المقررة، والاستمرار في ضخ المياه، على أن تتصاعد كمياتها تدريجيًا وصولاً لمعدلاتها الطبيعية.

روابط ذات صلة

الاتفاق يخسر تجربته الرابعة.. ويختتم ودياته غداً بالثقبة

الاتفاق يخسر تجربته الرابعة.. ويختتم ودياته غداً بالثقبة
نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين

نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين
أمير المنطقة الشرقية يرفع برقية تهنئة لولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين

أمير المنطقة الشرقية يرفع برقية تهنئة لولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*