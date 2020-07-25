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صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ

صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ

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صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ

صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=887881
المناطق - حفرالباطن
حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الأولية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ ، التي يبدأ العمل فيها من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً ، وهي “مركز صحي العزيزية أ ، مركز صحي شرق المحمدية ، مركز صحي الصفيري ، مركز صحي الذيبية ، مركز الفيصلية بالقيصومة ، مركز صحي النظيم ، مركز صحي الصداوي ، مركز صحي مناخ ، مركز صحي السعيرة ، مركز صحي الحيراء ، مركز صحي الخبيراء ، مركز صحي معرج السوبان ، مركز صحي أم عشر ، مركز صحي أم قليب ، مركز صحي سامودة ، مركز صحي هجرة النايفية ، مركز صحي درب الإبل”.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن المراكز المناوبة والتي تعمل على مدار 24 ساعة هي مركز صحي شرق الباطن ، مركز صحي النزهة ومركز صحي الرقعي، كما يستقبل كلاً من مركز صحي أبو موسى الأشعري ومركز صحي الأمير سلطان المراجعين لعيادات “تطمن” طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة صباحاً ، لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد”COVID-19″.

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