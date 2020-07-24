أمانة القصيم توفر مسلخ إضافي بمدينة بريدة خلال موسم عيد الأضحى المبارك

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أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تجهيز مسلخ متنقل بمدينة بريدة يهدف إلى توفير خيار إضافي أمام المستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويقع المسلخ المتنقل على طريق الملك سلمان (شرقاً) بمدينة بريدة ، وتم تجهيزه بطاقم بشري متكامل من الأطباء البيطريين والجزارين والمشرفين ، وبطاقة تشغيلية تبلغ (٧٥٠) ذبيحة يومياً ، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل.