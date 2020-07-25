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البيئة : تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية في شهر ذي الحجة

البيئة : تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية في شهر ذي الحجة
http://almnatiq.net/?p=887891
المناطق - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تغير موعد صرف الدورة الحادية عشرة من دفعة برنامج دعم صغار مربي الماشية ليكون في 2020/8/9م.
وبينت الوزارة عبر حسابها في تويتر أن التعديل جاء بسبب توافق موعد الصرف السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التعديل حرصاً على خدمة المستفيدين وتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالدعم على الرقم الموحد 19930 وعبر حساب خدمات المستفيدين على موقع تويتر.

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