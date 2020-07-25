احدث الأخبار

رداً على إغلاق أميركا قنصليتها في هيوستن .. الصين تغلق القنصلية الأميركية في تشنغدو
أبرز المواد
 وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي من خمس مدن مختلفة
منطقة مكة المكرمة
 الشؤون الإسلامية تُهيئ مسجد نمرة بأحدث أنظمة التكييف وتنقية الهواء وتُعدّه وفق الإجراءات الاحترازية لاستقبال الحجاج
منطقة مكة المكرمة
 فيما تشهد المنطقة موجة غبار .. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 بلدية أملج تبدأ أعمال الصيانة في شوارع المحافظة
منطقة تبوك
 بلدية الجبيل : تطوير خمسة ميادين في المحافظة
المنطقة الشرقية
 البيئة : تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية في شهر ذي الحجة
أبرز المواد
 أمانة القصيم توفر مسلخ إضافي بمدينة بريدة خلال موسم عيد الأضحى المبارك
منطقة القصيم
 أرامكو تلتزم بدفع ما لا يقل عن 75 مليار دولار من أرباح المساهمين المدفوعة كل ثلاثة أشهر وذلك حتى عام 2024
المنطقة الشرقية
 صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ
المنطقة الشرقية
 بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان بوفاة الدكتور جبريل عريشي عضو مجلس الشورى السابق
منطقة جازان
رداً على إغلاق أميركا قنصليتها في هيوستن .. الصين تغلق القنصلية الأميركية في تشنغدو

رداً على إغلاق أميركا قنصليتها في هيوستن .. الصين تغلق القنصلية الأميركية في تشنغدو

أبرز المواد
وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي من خمس مدن مختلفة

وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي من خمس مدن مختلفة

منطقة مكة المكرمة
الشؤون الإسلامية تُهيئ مسجد نمرة بأحدث أنظمة التكييف وتنقية الهواء وتُعدّه وفق الإجراءات الاحترازية لاستقبال الحجاج

الشؤون الإسلامية تُهيئ مسجد نمرة بأحدث أنظمة التكييف وتنقية الهواء وتُعدّه وفق الإجراءات الاحترازية لاستقبال الحجاج

منطقة مكة المكرمة
فيما تشهد المنطقة موجة غبار .. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة

فيما تشهد المنطقة موجة غبار .. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

بلدية الجبيل : تطوير خمسة ميادين في المحافظة

بلدية الجبيل : تطوير خمسة ميادين في المحافظة
http://almnatiq.net/?p=887894
المناطق - الجبيل

انطلقت أعمال تطوير عدد من الميادين بمحافظة الجبيل، والتي تبلغ خمسة ميادين عامة في عدد من شوارع محافظة الجبيل، حيث اطلع محافظ الجبيل الأستاذ عبد الله العسكر مؤخراً على المجسمات الهندسية وعروض التطوير لمشاريع الميادين العامة بالجبيل.

وأوضح المهندس نايف بن فيصل الدويش رئيس بلدية محافظة الجبيل بانه تم بدء الأعمال بدوار الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في مدينة الجبيل تقاطع شارع المدينة والذي يحتوي على أطول علم للمملكة حيث يبلغ ارتفاع العلم 65 مترا ويقع في شارع الملك عبد العزيز في تقاطع المدينة وتنفذه شركة أحمد وسلطان الأحمد آل بو عينين العقارية.

وأشار المهندس نايف بن فيصل الدويش بأن تطوير الميادين يأتي بمساهمة من رجال الأعمال وهم سعد بن فضل البوعينين و أحمد بن يوسف الأحمد ومحمد بن علي الخاطر لتطوير المدينة استشعاراً للمسؤولية الاجتماعية من قبل رجال الأعمال تجاه هذا الوطن الغالي ومواطنيه وتحت إشراف محافظ الجبيل الأستاذ عبد الله العسكر و متابعة من قبل بلدية محافظة الجبيل، ومنها مجسم العلم ارتفاع 65 مترا والذي سيتم تنفيذه بدلاً من ميدان السفينة سابقاً، بالإضافة للعديد من المجسمات الأخرى الجاري تصميمها حاليا، وقد روعي في تصميم هذه المجسمات ما يتناسب مع طبيعة وإمكانات المنطقة، بالإضافة للاستفادة من أحدث ما تم التوصل إليه من أساليب وإمكانات تقنية حديثة في مجال التصميم الهندسي الخاصة بهذه المشاريع.

و شكر رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل  الدويش رجال الأعمال للمساهمة في تطوير المدينة استشعاراً للمسؤولية الاجتماعية من قبل رجال الأعمال تجاه هذا الوطن الغالي ومواطنيه.

روابط ذات صلة

أرامكو تلتزم بدفع ما لا يقل عن 75 مليار دولار من أرباح المساهمين المدفوعة كل ثلاثة أشهر وذلك حتى عام 2024

أرامكو تلتزم بدفع ما لا يقل عن 75 مليار دولار من أرباح المساهمين المدفوعة كل ثلاثة أشهر وذلك حتى عام 2024
صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ

صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ
بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية

بيان مشترك للمؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*