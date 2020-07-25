بلدية الجبيل : تطوير خمسة ميادين في المحافظة

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انطلقت أعمال تطوير عدد من الميادين بمحافظة الجبيل، والتي تبلغ خمسة ميادين عامة في عدد من شوارع محافظة الجبيل، حيث اطلع محافظ الجبيل الأستاذ عبد الله العسكر مؤخراً على المجسمات الهندسية وعروض التطوير لمشاريع الميادين العامة بالجبيل.

وأوضح المهندس نايف بن فيصل الدويش رئيس بلدية محافظة الجبيل بانه تم بدء الأعمال بدوار الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في مدينة الجبيل تقاطع شارع المدينة والذي يحتوي على أطول علم للمملكة حيث يبلغ ارتفاع العلم 65 مترا ويقع في شارع الملك عبد العزيز في تقاطع المدينة وتنفذه شركة أحمد وسلطان الأحمد آل بو عينين العقارية.

وأشار المهندس نايف بن فيصل الدويش بأن تطوير الميادين يأتي بمساهمة من رجال الأعمال وهم سعد بن فضل البوعينين و أحمد بن يوسف الأحمد ومحمد بن علي الخاطر لتطوير المدينة استشعاراً للمسؤولية الاجتماعية من قبل رجال الأعمال تجاه هذا الوطن الغالي ومواطنيه وتحت إشراف محافظ الجبيل الأستاذ عبد الله العسكر و متابعة من قبل بلدية محافظة الجبيل، ومنها مجسم العلم ارتفاع 65 مترا والذي سيتم تنفيذه بدلاً من ميدان السفينة سابقاً، بالإضافة للعديد من المجسمات الأخرى الجاري تصميمها حاليا، وقد روعي في تصميم هذه المجسمات ما يتناسب مع طبيعة وإمكانات المنطقة، بالإضافة للاستفادة من أحدث ما تم التوصل إليه من أساليب وإمكانات تقنية حديثة في مجال التصميم الهندسي الخاصة بهذه المشاريع.

و شكر رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش رجال الأعمال للمساهمة في تطوير المدينة استشعاراً للمسؤولية الاجتماعية من قبل رجال الأعمال تجاه هذا الوطن الغالي ومواطنيه.